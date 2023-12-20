Antalya Aqualand Dolphinland, ‘nın ilk ve tek su kaydıraklarına sahip olan aquaparkı ile sizleri yazın serinlemeye davet ediyor. Kendi özgü su kaydırakların yanı sıra, yunus gösterileri ve eğlenceli aktiviteleri ile farklı bir yaz tatili geçirmek isteyenler için oldukça uygun bir yerdir. Antalya’nın popüler yerlerinden olan Aqualand Dolphinland Aquapark 1996 yılında açılan ve Antalya’nın en büyük su parklarından biridir. Oldukça eski olduğu için oldukça popüler bir yerdir.

Yaz tatilinizde ailenizle veya arkadaşlarınız ile heyecanlı ve bol aktiviteli bir şeyler yapmak istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. İki bölümden oluşan Aquapark’ın giriş ücretleri’de değişmektedir. Dilerseniz Aquapark içerisinde yer alan bölümleri görelim.

Aqualand Antalya

Aquapark’ın bu bölümünde tesisin kendine özel su kaydırakları bulunmaktadır. Çok fazla su kaydırağı çeşitliliği olmasa da çocuklarınız için oldukça ideal su kaydırakları bulunmaktadır. Doğanın içinde bulunması ile hem temiz hava hemde serin suların keyfini burada çıkarabilirsiniz. Çocuklu aileler için güvenli olması ile birlikte gönül rahatlığı ile çocuklarınızı burada bırakabilirsiniz.

Antalya Aqualand Giriş Ücreti

Çok fazla paket ve indirim seçeneği bulunan Antalya Aqualand giriş ücreti aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Antalya Aquland’e yemek getirmek yasak olduğu için bilet + yemek menüleri satılmaktadır.

Bilet Türü Bilet Fiyatı 0-6 yaş : Ücretsiz 7-12 yaş : 50 TL Öğrenci : 55 TL Yetişkin : 70 TL

Ayrıca ikili bilet alımlarında ikinci bilet %50 indiririmli fiyatı ile satın alabilirsiniz. Aşağıdaki fiyat listesinde ise paket fiyatları yer almaktadır.

Paketler Paket Fiyatlar Herşey Dahil Paket (sınırsız bira, bir yemek menüsü, bir gazlı içecek) 300 TL Aile Paketi 2+1 204 TL Aile Paketi 2+2 255 TL Çocuk Menü+Aquapark Giriş 45 TL Öğrenci Menü +Aquapark Giriş 83 TL Yetişkin Menü+Aquapark Giriş 103 TL

Antalya Aqualand Çalışma Saatleri

Her gün hizmet veren Antalya Aqualand Dolphinland çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Açılış Saati Kapanış Saati 10:00 17:00

Dolphinland

Dost canlısı yunusların eşsiz sovlarının sergilendiği Dolphinland, harika gösterileri ve olağan üstü akrobasi hareketleri ile seyircileri hayrete düşüren yunusların yeteneklerini sergilemeleri ve bunun yanı sıra sevdiğiniz yunuslar ile yüze bilme fırsatını burada bulabilirsiniz. 1 saatlik süren eğlenceli gösteriyi izlerken bu anınızı ölümsüzleştirerek sevimli dost canlısı yunuslar ile fotoğraf çekilebilirsiniz.

Dolphinland Bilet Fiyatları

Yunusların yaptığı muhteşem akrobasi gösterisi ve insanı hayrete düşüren zekası ile sergilediği yetenekleri izlemek çok güzel. Dolphinland bilet fiyatları aşağıdaki tablodaki gibidir.

Bilet Türü Bilet Fiyatı DolphinLand Çocuk 50 TL DolphinLand Öğrenci 50 TL DolphinLand Yetişkin 70 TL DolphinLand Yüzme 600 TL

Antalya Aqualand Dolphinland Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Antalya Aqualand Dolphinland merkezinde yer aldığı için ulaşım oldukça kolaydır. Konyaaltı plajının hemen arkasında Dumlupınar bulvarı üzerinde bulunmaktadır. Toplu taşıma ile ulaşım sağlayacaklar için Yüzüncü Yıl Caddesinden geçen LC07 nolu otobüs rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz.