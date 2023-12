2019 yılında göreve geldiği andan, hayata geçirdiği önemli projeler arasında yer alan Mustafakemalpaşa Hayvan Barınağını yeni görünümüyle modern bir hale getiren Başkan Kanar’’ Mustafakemalpaşa’da can dostlarımız bizlere emanet. Atıl durumda olan barınağımızı uzman veteriner hekimlerimizin istihdamıyla ve son teknoloji aletlerimiz ile yeniledik. Can dostlarımızın tüm bakımları konforlu bir şekilde yapılırken, 5 yıl içerisinde binlerce can dostumuzu yeni yuvalarına kavuşturduk. ‘‘dedi.

Mustafakemalpaşa Hayvan Barınağında 5 yılda 7120 tedavi, 9157 adet aşılama, 920 adet sahiplendirme, 4423 adet kısırlaştırma işlemi yapılırken, 120 adet yem ve su odakları, 130 adet kedi köpek kulübesi ilçeye kazandırıldı.

ÇETİN KIŞ ŞARTLARINDA CAN DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış aylarında sokakta kalan can dostlarımız için her sene düzenli olarak yapılan kedi ve köpek evlerine yenilerini ekleyerek, modern görünümlü yeni ahşap barınaklar hazırlayarak çetin kış şartlarına karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

BİR BARINAKTAN FAZLASI

Çocukların hayvan sevgisiyle büyümesini gerektiğine vurgu yapan Başkan Kanar, çocuklar ve aileleri için de Mustafakemalpaşa Hayvan Barınağında özel bir cafe ve oyun alanı dizayn etti. Hayvan Barınağını ziyaret etmek isteyen aileler, Pet Cafe’de vakit geçirirken, çocuklar doğa ile iç içe olan özel parklarda oyun oynayabiliyor.

BARINAK ENGELLİ PATİLER BÖLÜMÜYLE FARK YARATIYOR

Çeşitli kazalardan yaralanarak, duyu ve uzuv kaybına uğrayan engelli sokak hayvanları Mustafakemalpaşa Belediyesine emanet. Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından temin edilen geri dönüşüm cam kumbaraları Mustafakemalpaşa’nın can dostları için modern yuvalara

dönüştürülerek, can dostlarına sıcacık yuvalar haline getiriliyor. Çağrı Merkezi üzerinden gelen talepler doğrultusunda ya da ekipler tarafından sokak hayvanları tedavi süreçleri bittikten sonra, sahiplendirilmek üzere, engelli patiler bölümünde bakımları tamamlanıyor. Satın alma sahiplen vurgusu yapan Başkan Kanar ‘’ Can dostlarımız bizlere emanet, 7/24 hizmet veren Veteriner İşleri Müdürlüğümüze ile iletişim kurmak isteyen vatandaşlarımız 444 3 815 numaralı çağrı merkezimizden ekiplerimize ulaşabilirler.’’ Dedi.