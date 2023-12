Dünyanın en büyük tünel akvaryumu olan Antalya Aquarium 30.000 m2 geniş bir arazi üzerinde üç katlı olan, 12.500 m2 kapalı alandainşa edilen bu yerde, 5000 ton deniz suyu taşıma kapasiteli büyük tank içerisinde 131 metre uzunluğunda ve 3,5 metre genişliğinde bu tünel akvaryum bulunmaktadır.İsminden de anlaşılacağı üzere Antalya’nın göz bebeği olan bu yer sadece akvaryumu ile değil içerisinde bulunan Kar dünyası , tropik ormanlar ve Aziz Nikola’nın evi ile bilinmektedir.

40 tematik akvaryum haricinde burada dolaşırken bir anda üşüyüp,diğer bir yanda da tropik ormanlarda ıslanabilirsiniz. İçerisinde daha bir çok etkinlik yapabileceğiniz bu yer Turistlerin gözde yerlerinden bir haline gelmiştir. İstanbul’daki Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi yerlerinden sonra Türkiye’de yabancı turistlerin en çok ziyaret edilen ilk 5 yerden biri olan Antalya Aquarium’a, kış sezonunda da Ailelerin ve öğrenci grupları tarafından büyük bir ilgi göstermektedir.2013 yılında Antalya Aquarium projesi Capital Dergisi “En İyi Turizm Yatırımı Özel Ödülü” kazanmış. Okyanus Akvaryum bu projeyi işletmekte olan yatırım şirketinin de kurucu ortağıdır.

Bu akvaryumda en fazla dikkat çeken özelliği ise bu eşsiz atmosfer içerisinde gezerken ortama birlikte uygun ses efektlerinin ziyaretçilere yansıtılmasıdır.Bu ses efektleri sayesinde içinde bulunduğunuz ortama gerçekten adapte olabiliyorsunuz. Ses efektleri yağmur sesi,rüzgar sesi, taş yuvarlanma sesi olarak bizlerin karşısına çıkmaktadır.

Antalya Aquarium Etkinlikleri

Akvaryumda sadece balıklardan hariç bir çok etkinlik bulunmaktadır.Bir çok hayvanları gördükten sonra aileniz ve takım arkadaşlarınız ile birlikte birbirinden farklı ve bol heyecanlı aktivitelere katılarak eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.

Resim Sergileri

Akvaryumda birçok okulların resim etkinliği sayesinde bir çok resim sergisi bulunmaktadır. Sanatseverlerin ilgisini çeken harika bir etkinlik kesinlikle katılmanız gerekmektedir.

Çim Alan Etkinlikleri

5000 metrekarelik çim alanında bir çok takım ile birlikte bardakta top sektirmeye, çuval yarışından ,halat çekmeye,sandalye kapmacasından, okçuluktan ve uçurtma festivaline kadar açık alanda arkadaşlarınız ile birlikte rakiplerinize karşı inanılmaz eğlenceli etkinlikler yapabilirsiniz.

Akvaryum Organizasyonları

Bir çok etkinliğin düzenlenebileceği akvaryumda çok özel mekanlar bulunmaktadır. Dünyanın en büyük tünel akvaryumu içerisinde yer alan özel bir kokteyl veya yemek düzenleyebilir,gala geceleri, harika manzarası ile basın toplantısı ve özel sunumlarınızı buradan düzenleyebilirsiniz.

Balık Besleme Etkinliği

Akvaryum içinde bulunan binlerce balık türünü besleme imkanınız bulunmaktadır.En güzeli ise özel dalgıçlar eşliğinde köpekbalıklarını beslemek.Bu özel etkinliği kendiniz deneyimlemek istiyorsanız, Akvaryum gezinizden önce köpekbalığı besleme saatlerine bakmayı unutmayın!

Antalya Aquarium Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Konyaaltı plajının doğu köşesinde yer alan Akvaryum, Antalya havalimanı arasında 15 km. uzaklık bulunmaktadır. Akvaryum cam piramit olarak bilinen yapının yanında ve şehir merkezinde bulunmaktadır. Merkezden hareket eden otobüsler ile buraya ulaşım sağlamak geçekten çok kolaydır.Eğer bir otelde konaklıyorsanız, otelin düzenlediği servisler ile de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Antalya Aquarium Ziyaret Saatleri

Akvaryum haftanın her gününde ziyaretçi kabul etmektedir.Ancak Cuma ve Cumartesi günleri saatlerde değişiklikler olmaktadır.Giriş 10:00 Kapanış ise 21:00 arası ziyaret edilmektedir.Diğer günleri ise 10:00 ile 20:00 arası olarak ziyaret saatleri belirlenmiştir. Son olarak cuma veya cumartesi günü girişler saat 21:00’dan 45 dakika öncedir.

Giriş Saati Kapanış Saati 10:00 20:00

Antalya Aquarium Giriş Ücretleri 2019

Akvaryuma giriş ücretleri sezonluk olarak farklılık göstermektedir.2019’un en güncel fiyat listesi aşağıdaki gibidir.Akvaryumda biletler tematik yerlere göre fiyat farkı olmaktadır.Ancak paket halinde de satın almanız mümkündür.Eğer resmi satış rakamlarını öğrenmek istiyorsanız web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bilet Türü Bilet Ücretleri Sadece Akvaryum 51 TL Akvaryum + Wildpark 67 TL Akvaryum + Kar Dünyası 65 TL Akvaryum + XD Sinema 64 TL Full Paket 97 TL

Yabancı uyruklu ziyaretçiler için fiyatlar değişiklik göstermektedir.Turistler için belirlenen fiyat 35 USD’dir.

Antalya Akvaryumuna yeni bir bilet getirildi ! 2019 yılının Eylül ayında satışa sunulan Multipass bileti ile 1 yıl süre ile sınırsız giriş hakkına sahip olabilirsiniz. Eğer sürekli buraya gelip balıkları görmek için can atıyorsanız Multipass bileti tam size göre olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer ki Multipass Aquarium biletiniz varsa dilediğiniz her vakit dünyanın en büyük yer altı akvaryumuna giriş yapıp gezebilirsiniz. Bu bilet türü genellikle balıkları çok seven ve her zaman görmek isteyen büyük ölçüde hayvan sever kişiler için idealdir.