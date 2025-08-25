İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaza Veda Çocuk Etkinlikleri”, 23-24 Ağustos tarihlerinde Yaşam Vadisi 1. Etap’ta gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği “Yaza Veda Çocuk Etkinlikleri”, 23-24 Ağustos tarihlerinde Yaşam Vadisi 1. Etap’ta gerçekleşti.

Etkinlik boyunca çocuklar; sahne gösterileri, eğlenceli atölyeler ve sürpriz etkinliklerle unutulmaz bir hafta sonu yaşadı. Renkli atmosferi ve yoğun katılımıyla dikkat çeken etkinlik, hem çocuklardan hem de ailelerden tam not aldı.

Program kapsamında çocuklar; tiyatro, sihirbazlık, kukla gösterileri, animasyon şovlar ve maskotlarla dolu sahne performanslarıyla keyifli anlar yaşadı. Etkinlik boyunca devam eden atölye çalışmaları sayesinde çocuklar, hem el becerilerini geliştirdi hem de arkadaşlarıyla birlikte üretmenin keyfini yaşadı.

Alanda dolaşan palyaçolar çocuklarla interaktif oyunlar oynayarak etkinliğe renk katarken,alana kurulan fotobloklarla dakatılımcılar anılarını ölümsüzleştirdi.