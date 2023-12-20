Şehirlerin en önemlisi İstanbul’da oturuyorsanız illede tatil yapmak için farklı şehirlere seyahat etmenize gerek yok. Büyük bir özveri ile hazırlanmış Aqua Dolphin Su Parkı muhteşem su oyun alanları ile sizi hidrojen ve oksijenin karışımına doyuracak. İstanbul’da genç kesimin genellikle günübirlik gittiği bu Su Parkında eğlenebileceğiniz her şey var.

Aqua Dolphin Hakkında Bilgiler

Devasa kaydıraklarında aksiyonun doruklarını yaşayabiliyorsunuz. Aqua Dolphin Su Parkı, en küçüğünden en yaşlı kesime kadar uyumlu oyun alanları ile meşhurdur. Çok uzun su borularına girdiğinizde sanki kendinizi bilim kurgu filmlerinde gibi hissediyorsunuz. Avrupa yakasında oturanlar için biraz uzak kalıyor olsa’da bence bir numaralı Su Parkıdır. En güzel yanı havuzunun yanı sıra su parkında bulunan büyük su tünellerine arkadaşlarınızla beraber pervasızca atlayıp suya düşmek oluyor. Birbirinden farklı eğlenebileceğiniz aletler var.

İçindeki Su Kaydırakları ve Alanlar

Kamikaze

Mavi ve Siyah Anakonda

Yeni Roket

Multi Slide

Anakonda

Tsunami

Space Hole

Kamikaze

Yeni King Kobra

Toplamda 9 çeşitli oyun alanından oluşan Aqua Dolphin, hafta sonu ve yaz aylarında büyük ilgi görüyor. Özellikle Kamikaze ve Anakonda’ya kesinlikle binin. Bir şişme simit alıp Kamikazenin başından kendinizi salıp yüksek hızla suya çakılmak kadar keyifli bir olay yok. En heyecan verici kaydırağı ise kesinlikle aynı anda çok kişinin kullandığı Multi Slide. Kendinizi bilim kurgu filmlerinde hissetmek istiyorsanız Space Hole kaydırağını’da deneyebilirsiniz.

Aqua Dolphin Nerede ?

Bahçeşehir’de bulunan Aqua Dolphin, Onur Güvener Caddesinde yer alıyor. Aşağıdaki resimden tam olarak konumuna bakabilir ve rahatlıkla güzergahınızı ayarlayabilirsiniz.

Aqua Dolphin Giriş Ücretleri 2019

Giriş ücreti iki şekilde kesiliyor. Biri günü birlik giriş için biri’de sezonluk giriş içindir. Kampanyalara ve tarifelere aşağıdaki tablomuzda yer veriyoruz.

Günü Birlik Giriş Ücretleri

Kitle Hafta İçi Hafta Sonu Erkek 55 TL 55 TL Kadın 45 TL 45 TL 5 – 12 Yaş 30 TL 30 TL 0 – 4 Yaş Ücretsiz Ücretsiz

Bu fiyatlar doların yada enflasyonun azalıp artışıyla değişkenlik göstermektedir. Lakin sürekli güncel tutulacaktır ve şu anda en güncel 2019 verileridir.

Sezonluk Tarifeler

Tarife Fiyat Erkek 720 TL Kadın 360 TL Çift 720 TL

Sezonluk fiyatlar’da yukarıdaki tablodadır. Bence bu kadar güzel bir hizmetin sunulduğu yerde fiyatlar normaldir. Mutlaka ailenizle en azından günü birlik ziyaret edin. Özellikle İstanbul sakinleri için kaçırmamanız gereken üst düzey Su Parkı olan Aqua Dolphin, sizleri bekliyor.