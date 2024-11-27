Antalya'da Muratpaşa Belediyesi’nin 6-7 Aralık’ta Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceği +0.5 Akdeniz Geleceği Çalıştayı, iklim krizinin turizmin başkenti Antalya’ya etkilerini gözler önüne seren “Exitium – Yok Oluş” sergisine ev sahipliği yapacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Dayı’nın küratörlüğünde hazırlanan sergi, yapay zeka tarafından oluşturulmuş çarpıcı görsellerle, iklim krizinin neden olduğu çevresel ve sosyal yıkımları güçlü bir şekilde vurgulayacak.

Çalışmalarda gerçek dünyadan alınan veriler, bilimsel projeksiyonlar ve çevresel tahminler harmanlanarak Antalya’nın geleceği üzerine bir öngörü sunulacak.

Konyaaltı Sahili, Side Apollon Tapınağı ve Antalya falez sahil bandı, serginin dikkat çeken mekanları arasında yer alıyor.

Görseller, iklim değişikliğinin neden olabileceği felaket senaryolarını tasvir ediyor. Konyaaltı sahilinde su seviyesinin yükselmesi ve kıyılarda yaşanan tahribat, gelecekteki tehlikeleri gözler önüne sererken Apollon Tapınağı,antik mirasın dev dalgalarla yıkıma uğrayışı, kültürel değerlerin kaybolma riskine dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü falez sahil bandında ise insan etkisinin ve doğanın şiddetli tepkisinin çarpıcı bir anlatımı yer aldı.

Sergi, 6-7 Aralık tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.