Tarihinde ilk kez 2. ligde mücadele edecek olan İnegöl Kafkasspor, deplasmanda konuk olacağı Menemen FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Kafkasspor için tarihi öneme sahip olan bu özel günde takımın başında Teknik Direktör Baki Çağdaş Uzun görev yapacak. Başarı teknik adam, ilk kez 2. Lig takımında teknik direktörlük yaptığı için bu maça özel olarak hazırlandı.

MENEMEN FK SIKINTILARLA BOĞUŞUYOR

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle satışa konuşan Menemen FK, İnegöl Kafkasspor maçına moralsiz çıkacak. Geçtiğimiz yıl ki kadrodan birçok deneyimli oyuncusunu kaybeden ekip, gençlerle takviye edilen bir takımla sahada olacak.

MENEMEN FK-KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ilk haftasında Menemen FK-İnegöl Kafkasspor arasında oynanacak olan mücadele 6 Eylül Pazar günü saat 19.00’da İzmir Menemen ilçe stadında oynanacak.