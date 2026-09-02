Sezon sonunda bazı önemli oyuncularını kaybetse de yaptığı nokta atışı transferle güçlenen İnegölspor, sezonun ilk maçını kendi seyircisi önünde oynayacak.

RAKİP 12 BİNGÖLSPOR

İnegölspor’un konuğu geçtiğimiz yıl 3. Lig 4. Grupta şampiyon olarak bir üst lige çıkma başarısı gösteren 12 Bingölspor olacak. Yaptığı 20’ye yakın transferle adından söz ettiren konuk ekip, lige şampiyonluk parolasıyla başlayacak.

İNEGÖLSPOR’DA HEDEF LİGE 3 PUANLA BAŞLAMAK

Kendi saha ve seyircisi önünde lige 3 puanla başlamak isteyen İnegölspor, konuk edeceği 12 Bingölspor’u puansız göndermeye çalışacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 1. Haftasında 6 Eylül Pazar günü İnegöl ilçe stadyumunda oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak. Bu sezon 2. Lig maçlarını Tivibu Spor yayınlayacak. Ancak şu ana kadar İnegöl’de oynanacak maçla ilgili bir duyuru henüz yapılmadı.