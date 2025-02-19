Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA)- Alınan bilgiye göre kaza, Ahmet Ali ağa Bulvarı Kumluca sanayi sitesi girişinde meydana geldi.
Motosiklet ile 36 AE ** Plaka hususi otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücücü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kumluca Devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: igf