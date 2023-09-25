Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin düzenlediği gitarın Türkiye’deki en uzun soluklu festivali, 3 günlük serüvenini türkülerle tamamladı.ANTALYA (İGFA) - Klasik gitarın yeni isimlerini, virtüözlerini ve gitarda yeni yaklaşımları Antalyalı sanatseverlerle buluşturan 12. Uluslararası Gitar Festivali Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nce düzenlenen festival, 100’üncü doğum yılı anısına klasik gitarist Alirio Diaz anısına yapıldı.

Açılış konserinde aynı zamanda festivalin sanat danışmanı Ahmet Kanneci’nin sahne aldığı festivalin ikinci gününde Alirio Diaz’ın oğlu Senio Diaz, SalvatoreDanielePidone’yle sahne aldı.Festivalin kapanışında ise klasik gitarist Tunç Ataç ve eşi piyanist Melis Ataç birlikte sahnedeydi. Ataç konserinin ardından gitar sazla buluştu. Özcan Dal, İlke Türkdoğan ve Fatma Parlakol birlikte sahne aldı.

Konserleri Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal’la takip ederken kapanışta konuşanfestival sanat danışmanı Kanneci,Türkiye’ni en yaşlı gitar festivalini sanatseverlere armağan eden Uysal’a teşekkür etti, “Bizim ülkemizde her şey başlar da genellikle pek devam etmez. Bunu ancak inananlar gerçekleştirebilir”dedi.