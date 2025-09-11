Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Topraktan Sofraya: Minik Eller İşbaşında” projesine katılan çocuklar doğayla buluşarak ektikleri sebzeleri hasat etmenin heyecanını yaşadı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 7–11 yaş arası çocuklara doğayı tanıma, üretme ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği “Topraktan Sofraya: Minik Eller İşbaşında” projesi ilk hasatla taçlandı.

ÇOCUKLAR EMEKLERİNİ SOFRAYA TAŞIDI

Eli Topraklı Çocuklar Kulübü Bahçesi ve Yerel Tohum Merkezi’nde eğitim alan çocuklar; tohum ekimi, sulama, çapalama, kompost gübre yapımı gibi tarımın temel aşamalarını birebir deneyimledi. Beş hafta süren eğitim sürecinde çocuklar damlama sulama sistemlerini kurdu, yabani otları temizledi ve hasat zamanında ürünlerini topladı.

KATILIM SERTİFİKALARIYLA TAÇLANAN KAPANIŞ ETKİNLİĞİ

Kapanış etkinliğinde çocuklara katılım sertifikaları verilirken, aileler çocuklarının doğayla iç içe bir deneyim yaşamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Proje, çocukların yerel tohum bilinci kazanmasına ve sağlıklı gıdaya ulaşma farkındalığına katkı sundu.

MİNİKLERDEN BÜYÜK MESAJLAR

Katılımcı çocuklardan Alp Karamanlı, “Toprağa ektiğimiz sebzelerin hasadını yaptık. Ata tohumlarını öğrendim” derken; Ayşe Karadere, “Toprakla uğraşmak bana huzur veriyor” ifadeleriyle projenin duygusal etkisini paylaştı. Ada Koç ise “Hem eğlendik hem de bilgilendik” diyerek doğayla kurdukları bağın altını çizdi.

BAŞKAN ARAS: “GELECEĞE BIRAKACAĞIMIZ EN DEĞERLİ MİRAS”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çocuklarımızın kendi elleriyle ektikleri tohumların sofraya ulaşmasını görmek sadece bir eğitim değil, aynı zamanda geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır” diyerek projenin önemine dikkat çekti. Başkan Aras, tarıma, üretime ve yerel tohumun yaşatılmasına verdikleri desteğin artarak süreceğini ifade etti.

Muğla’da çocuklar doğayla buluştu, üretimi deneyimledi ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. “Minik Eller İşbaşında” projesi, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirme yolunda önemli bir adım oldu.