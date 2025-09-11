Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü peyzaj düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü peyzaj düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her detayı düşünülerek yapılan çalışmalarla ilçeler modern bir görünüm kazanıyor.

İlçelerde cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda yapılan kapsamlı düzenlemelerle şehir modern bir görünüme kavuşuyor. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar, Ordu’yu kent estetiği ile ön plana çıkaran bir il haline getiriyor. İlçelerin cadde ve sokakları başta olmak üzere parklar ve yeşil alanlarda bulunan tüm peyzaj alanları mevsim koşullarına uygun bir şekilde elden geçerek bakımları yapılıyor. Bu çalışmalarla şehrin görsel kimliği güçlenirken yaşam alanları da daha estetik hale geliyor.