Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ilçenin beş farklı mahallesinde bulunan kreşlerinde ilk ders zili çaldı. Çocuklar, ailelerinden ilk kez ayrılmanın heyecanını yaşarken veliler hem çocuklarının hem de kendilerinin Muratpaşa kreşlerinde mutlu olduğunu söyledi.ANTALYA (İGFA) - Kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim kurs merkezleri, lise öğrencilerini üniversite sınavına hazırlayan gençlik merkezi, meslek, sanat ve hobi kurslarıyla Muratpaşa’nın en büyük eğitim kurumu olan Muratpaşa Belediyesi’nde yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Eğitim kurumlarında en büyük heyecanı ise bu yıl kreşlere başlayan minik öğrenciler ve aileleri yaşadı. Üç buçuk yaşındaki kızını Çağlayan Mahallesikreşine kayıt ettirdiğini belirten veli Esma Çölbekler kreşin temizliğinden, gösterilen ilgi ve alakadan, güler yüzden memnun olduğunu söyledi.

Çölbekler, “Daha önce özel kreşlere de gitti fakat bu kadar imkan ve bu kadar ilgi gösterilmiyordu açıkçası. Öğretmenlerimizle sürekli diyalog içerisindeyiz. Her geldiğimde güler yüzle karşılaşıyorum. Mutluyum. Çocuğum da mutlu” diye konuştu. Çocuğunu Muratpaşa Belediyesi’nde olduğuiçin kendisin şanslı hissettiğini anlatan ve Burcu Kızılırmak ise “Çok tatlı bir öğretmenimizle denk geldim. Hızlı ve uyumlu bir geçiş sağladık. Okulun ve öğretmenimizin çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Muratpaşa’nın Dutlubahçe, Konuksever, Ermenek, Çağlayan ve Soğuksu mahallelerinde 29 sınıfta ve 580 öğrencisiyle açılan kreşlerde çocuklar güne kahvaltıyla başlıyor. Kreşlerde çeşitli oyun, etkinlik, boyama çalışmalarıyla çocukların hem el becerilerini hem de sosyal becerilerini geliştirme imkanı sağlanıyor.