Türkiye gündemini sarsan sahte diploma skandalıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

7 Ocak ve 23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, "resmi belgede sahtecilik", "ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetlerine ilişkin kanuna muhalefet" ile "bilişim sistemine izinsiz erişim" suçlamalarıyla 197 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 37’si tutuklanırken, 150’si hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, "TÜRKTRUST" ve "E-İMZATR" adlı elektronik sertifika sağlayıcı firmalardan sahte belgelerle e-imza temin ederek kamu sistemlerine yasa dışı şekilde giriş yaptığı tespit edildi. İlk operasyonun 7 Ocak’ta Ankara merkezli 23 ilde, ikinci operasyonun ise 23 Mayıs’ta 16 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

2,5 milyon lira aldılar

Sahte diploma çetesi çökertilirken, ikametlere yapılan aramalarda 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyet belgesi ele geçirildi. Şüphelilerin sahte e-imzalar ile yaptıkları usulsüz işlemlerden 50 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında değişen ücretler aldığı öğrenildi.

E-imzaların Akdeniz Üniversitesi, Yıldız Teknik, Gazi ve Ege Üniversitesi'nin de aralarında olduğu toplam 13 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları adına üretildiği, yine BTK Başkan Yardımcısı, YÖK Daire Başkanı ve bir kısım üniversite yöneticileri adına sahte e-imza ile devlet sistemlerine erişim sağlandığı öğrenildi.

57 adet sahte diploma

İddialara göre, yasa dışı yollarla oluşturulan sahte diploma ve mezuniyet belgelerinin sayısı 57’yi buldu. Bu belgelerden 18’i Erzurum Atatürk Üniversitesi, 14’ü Yıldız Teknik Üniversitesi, 11’i Ege Üniversitesi, 6’sı Gazi Üniversitesi, 6’sı Mersin Üniversitesi ve 2’si İnönü Üniversitesi adına düzenlendi.

Yapılan araştırmalarda, bazı ehliyet sınavlarının sonuçlarının değiştirildiği, 8 kişinin not ortalamasının usulsüz şekilde yükseltildiği ve üniversiteye hiç kayıt yaptırmayan 49 kişinin çeşitli fakültelerden mezun gösterildiği belirlendi.

Skandal ise Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi’nin sistemdeki olağandışı hareketleri fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Mavi’nin adına düzenlenen sahte e-imza ile Adana ve Mersin'den bazı kişilerin, hukuk ve mühendislik gibi bölümlerden mezun olmuş gibi sisteme işlendiği ortaya çıktı.

Kadın kuaförünü mühendis yaptılar

İddiaya göre çete, destek personeli olarak çalışan bir kişiye hukuk, pazarlamacı olan bir kişiye mimarlık diploması çıkarırken, kadın kuaförü olan bir kişiyi de mühendis yapmıştı.

20 kamu kurumu personelinin e-imzası taklit edildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Arif Arısoy, YÖK Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanı Sibel İrkey, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fazıl Aydemir, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Başkomiseri Samet Dede, Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi'nin de arasında bulunduğu 20 kamu kurumu personelinin e-imzalarının taklit edildiği ortaya çıkarıldı.