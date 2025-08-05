Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı, yüksek rakımıyla bilinen Süleymanlı Yaylası’nda erik hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Bölge üreticileri, bahar aylarında yaşanan aşırı soğukların iri meyve verimini olumsuz etkilediğini belirtirken, buna rağmen eriklerin kalitesinin yüksek olduğunu vurguladı.

BÜYÜKLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgede yetiştirilen iri erikler büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Üreticiler 5 adet eriğin 1 kilo geldiğini söylüyor.

FARKLI İLLERDEN TOPTAN ALMAYA GELEN VAR

Buldan Süleymanlı Muhtarı ve erik yetiştiricisi Metin Uz, yaklaşık bin ağaçtan bu yıl 1,5 ton ürün aldığını ifade etti. Beş adet eriğin 1 kilo geldiğini vurgulayan Metin Uz şunları söyledi:

"İri erik yemesi, tadı ve aromasıyla çok büyük ilgi görüyor. Dört, beş yıllık fidanlarımızdan ben geçtiğimiz yıl yüksek verim almıştım. Ancak bu yıl yaşadığımız soğuklar nedeniyle verim çok düştü. Bölgemizin iklimi, nemi, havası bu cins erik yetiştirmek için çok elverişli. Erik almak için Bursa, Denizli ve Aydın bölgesinden toptan alıcılar geliyor. Allah bereketli ürünler versin"