İnegöl ve çevresindeki yerel yönetimlerin ortak bir orman koruma planı oluşturup uygulaması gerektiğini vurgulayan Üzülmez, Yeniden Refah Partisi’nin de bu konuda iş birliğine açık olduğunun altını çizdi.

Gezi Parkı olaylarını hatırlatan Üzülmez, “Gezi parkında kesilen ağaçları bahane ederek ortalığı yakıp yıkanlar, ormanlar yanarken neredeydiler" İfadelerini kullandı.



Aynı zamanda Yangın Söndürme Sistemleri Uzmanı olan Ahmet Üzülmez’in açıklamaları şu şekilde;

“Milletimizin ve doğamızın ciğerleri olan ormanlarımız, her yaz dönemi artan sıcaklıklar, ihmalkârlıklar ve zaman zaman da kasıtlı sabotajlar nedeniyle büyük tehdit altındadır. Son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınları bizleri derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Orman yangınlarına karşı daha güçlü bir mücadele yürütülmesi ve yangınların önlenmesi adına aşağıdaki hususların ivedilikle ele alınmasını gerektiğini kamuoyuna duyurmak isteriz:

1. Erken Uyarı ve Müdahale Sistemleri Güçlendirilmeli

Orman yangınlarına erken müdahale, zararın büyümesini engellemenin en etkili yoludur. Bu nedenle insansız hava araçları (İHA), yangın gözetleme kuleleri ve yapay zekâ destekli sistemler her bölgede yaygınlaştırılmalıdır.

2. Yangınla Mücadelede Ekipman ve Personel Yetersizliği Giderilmeli

580 Milyar TL özel uçaklara kiralama bedeli ödeyeceğinize Yangın söndürme uçakları, helikopterler ve kara araçları sayıca artırılmalı; yangın söndürme ekiplerine gerekli eğitimler düzenli olarak verilmelidir. Orman köylülerinin de gönüllü destek sağlayabileceği yerel ekipler oluşturulmalıdır.

3. Bilgilendirme ve Farkındalık Çalışmaları Yaygınlaştırılmalı

Özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın dikkatli olması hayati önemdedir. Kamp ateşi, izmarit, cam şişe gibi yangın çıkarabilecek unsurlara karşı halk bilinçlendirilmeli, uyarı tabelaları yaygınlaştırılmalıdır.

4. Yanan Alanların İmar Planlarıyla Talana Açılmasına Son Verilmeli

Yanan ormanlık alanların imara açılması, kamu vicdanını yaralayan bir durumdur. Anayasanın 169. maddesi gereğince bu alanların başka amaçla kullanılması yasaktır. Tüm yanan alanlar hızla ağaçlandırılarak tekrar doğaya kazandırılmalıdır.

5. Yerel Yönetimler ve Sivil Toplumla İş Birliği Sağlanmalı

Yerel yönetimler ortak plan hazırlayıp uygulamalı

‘İnegöl ve çevresinde yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte ortak bir orman koruma planı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.’

Siyonistlerin planları engellenmeli

‘Bütün bu hususları belirttikten sonra asıl önemli konuyu belirtmeden geçemeyeceğiz, uluslararası Siyonist güçlerin ülkemiz üzerindeki planları engellenmeli, yine aynı odakların dayatması olan iklim kanunu safsatasından vazgeçilmelidir.’

Gezi parkında ortalığı yıkanlar ve hayvanseverler neredeydi?

“Aklımıza takılan bir soruyu da sorarak devam edelim 12 yıl kadar önce gezi parkındaki kesilen ağaçları bahane ederek ortalığı birbirine katan kişiler ormanlar yanarken nerede idiler? Ve yine hayvansever olduğunu her platformda iddia edip ortalığı yıkanlar, bütün bu ormanlardaki canlılar yanarken neredeydi? Yoksa onlarda mı aynı Siyonist güçlerin maşası idi?”

İş birliğine hazırız

“Yeniden Refah Partisi olarak bizler, yangında kaybettiğimiz canlarımıza Yüce Allah tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Doğayı sadece kaynak olarak değil, emanet olarak gören bir anlayışla hareket etmekteyiz. Bu emaneti korumak; hem sorumluluğumuz hem de inancımızın gereğidir. Ormanlarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü iş birliğine açık olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”