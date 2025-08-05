Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucu tespit edilen uygunsuzluklar ise kamuoyu ile paylaşılıyor. "Güvensiz" olarak nitelendiren ve vatandaşın sağlığını hiçe sayan ürünlerin satışı ise yasaklanıyor.

KANSEROJEN ETKİ

Bakanlık son duyurusunu 4 Ağustos tarihinde yaptı. Hijyen için satılan ürünün kanserojen etkisi olduğu belirtildi.

SATIŞI YASAKLANDI

"Mopfresh" marka pisuvar koku gidericinin satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bakanlık ürünün güvensizlik nedenini şöyle açıkladı: "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür."