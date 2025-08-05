Kafkasspor’a gönül veren tüm destekçilerimize teşekkür eden Bülent Eren, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni sezon öncesi kulübümüze kaynak oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz piyangoya gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. İnegöl halkının Kafkasspor’a olan desteği her zaman olduğu gibi yine çok değerli. 58 biletin satışı tamamlandı, 42 biletimiz için satışlar devam ediyor. Kafkasspor’a destek olmak isteyen herkesi bu anlamlı kampanyaya davet ediyoruz. Kafkasspor’un geleceğine katkı sağlamak ve şanslı talihlilerden biri olmak için kalan biletlerden alarak kulubümüze destek olabilirsiniz."

ÇEKİLİŞ TARİHİ: 29 EYLÜL 2025

Bu büyük çekilişte, bilet sahiplerini birbirinden değerli ödüller bekliyor:

Ege İnşaat’tan Meta Suites Evlerinde 1+1 DAİRE

Luxer Karavan’dan LUXER ÇEKME KARAVAN

Hedef AVM’den MOTOSİKLET

Kaynak: BÜLTEN