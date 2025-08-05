Bakan Yerlikaya, Jandarma ekiplerinin son iki haftadır yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplamda 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkolün ile 29 bin 63 litre etil alkolün ele geçirildiğini duyurdu. Yasa dışı alkol üretim noktalarına yönelik istihbarat destekli operasyonlarda 121 şüpheli şahsın yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, sahte alkol üretiminin yalnızca bir suç olmadığını, aynı zamanda toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tehlike olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın hayatını, hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum.