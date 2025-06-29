Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda düzenlenen “Dünyanın En Büyük Bilim-Toplum Buluşması” kapsamında, KTO Karatay Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından “Yapay Zekânın Günümüze ve Geleceğe Etkisi” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Türkiye'de 150’ye yakın üniversitede, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği dünyanın en büyük bilim-toplum buluşması Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, KTO Karatay Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda düzenlenen söyleşide “Yapay Zekânın Günümüze ve Geleceğe Etkisi” konusu ele alındı.

KAFE KARATAY ADALET PARKI EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Kafe Karatay Adalet Parkında yapılan söyleşide, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Necati Vardar, yapay zekâ teknolojilerinin günümüzdeki kullanım alanları ve yakın gelecekte toplumsal, ekonomik ve mesleki hayata etkileri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Programda; yapay zekânın günlük yaşantıdan sanayiye, eğitimden sağlığa kadar birçok sektörde oluşturduğu dönüşümün altı çizilirken, gelecekte bu teknolojinin etik, güvenlik ve istihdam gibi alanlarda doğurabileceği olası etkiler de katılımcılarla birlikte değerlendirildi.

Etkinlik, akademik birikimle sade bir anlatımı bir araya getiren “Yapay Zekânın Günümüze ve Geleceğe Etkisi” konulu söyleşinin soru-cevap oturumu ile sona erdi.