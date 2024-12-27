Finike kara yolunda meydana gelen kazada, Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği öğrencisi olan Mehmet Emin Baycan’a (17) yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında gencin cenazesi ailesine teslim edilerek memleketi Sakarya’nın Akyazı ilçesine getirildi. Baycan’ın cenazesi Gazi Süleymanpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Düzyazı Aile Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: iha