İstanbul’a ne zaman kar yağacağı merak edilirken Edirne’de yağışlar başladı. Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan’a sınır köylerinde kar etkisini göstermeye başlarken gözler İstanbul’a çevrildi. Lalapaşa’nın Hamzabeyli köyünün beyaza bürünmesiyle, köyde kar sevinci yaşandı. Avrupa’ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Köy halkından Ahmet Toroz, kar yağışının uzun süredir kuraklık sorunu yaşayan çiftçiye ilaç gibi geleceğini söyledi.