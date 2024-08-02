Antalya'nın Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi Hasan Tuna Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan Lizz Cafe'nin açılışına Kumluca belediye başkan vekili Faik İlter, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu başkanları, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA) - İşletmeciliğini Mehmet Ali ve Şeyma Kaçar çiftinin yaptığı Lizz Cafe, söz, nişan, doğum günü gibi özel gün organizasyonlarında yöre halkıma hizmet vermeye başladı.

İşletmeciler, çocuklar için özel oyun alanı oluşturduklarını misafirlerin gönül rahatlığıyla organizasyonlara katılabileceklerini çocuklarının oyun alanında oynadıkları sırada özel günlerini doyasıya yaşayacakları bir organizasyon alanı olduğunu belirtti.

İşletme, yapılan dua ve protokol üyelerinin kurdele kesimi ile resmen açıldı.