Galatasaray, yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile Trendyol Süper Lig’de 55. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızlılar 6 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 19 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

55. randevu

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 54 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 33 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 104 golüne, Antalyaspor 48 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray 2-1 ve 1-0’lık skorlarla kazandı.

Galatasaray, Antalyaspor’a 14 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Antalyaspor’a son dönemde kaybetmiyor. Antalya ekibi sarı-kırmızılılara karşı son galibiyetini 16 Nisan 2016’da 4-2’lik skorla elde etti. Bu müsabakanın ardından oynanan 14 karşılaşmada Galatasaray 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Son 21 maçını kaybetmedi

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig’de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 21 maçta yenilmedi. Cimbom, geride kalan karşılaşmalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Süper Lig’de son 6 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 6 maçtan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü’nü mağlup etti.

Mauro Icardi 13 maçta 11 gol attı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımına kazandırmaya devam ediyor. Icardi, bu sezon toplam 13 resmi müsabakada oynadı ve rakip fileleri toplam 11 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu gollerin 7’sini Süper Lig’de, 3’ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 1’ini de gruplarda kaydetti. Icardi ayrıca ligde krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Okan Buruk ile Nuri Şahin 3. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon oynanan bu müsabakalardan Buruk, 2-1 ve 1-0’lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 4 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu maçlarda 3 galibiyet alırken, 1 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu 4 mücadelede rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşmasını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Murat Temel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.