Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, haziran ayında pek çok yeni filmi sinemaseverlerle buluşturuyor. Platformda bu ay, ‘Aquaman And The Lost Kingdom’, ‘Stillwater’ ve ‘Smile’ gibi başarılı filmler öne çıkıyor.

Tivibu, haziran ayında da birbirinden özel filmleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Platform, Kirala Satın Al Klasöründe; başrollerinde Amber Heard ve Jason Momoa gibi isimlerin yer aldığı ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ filmini izleyicilerle buluşturuyor. Film, ilk yapımda Aquaman’in alt ettiği Black Manta’nın daha güçlü bir şekilde geri dönmesiyle birlikte yaşananları konu ediniyor.

Klasörün bir başka filmi ise başrollerinde Hilary Swank ve Alan Ritchson gibi isimlerin yer aldığı ‘Ordinary Angels’ isimli yapım. Gerçek yaşanmışlıklara dayanan film, dul bir babanın kritik derecede hasta olan kızının hayatını kurtarmasına destek olmak için insanları bir araya getiren kuaför Sharon Stevens’ın hikâyesini konu ediniyor.

Yine Kirala Satın Al Klasöründe yer alan ‘Wicked Little Letters’ isimli yapımın oyuncuları arasında Olivia Colman, Jessie Buckley ve Anjana Vasan bulunuyor. Littlehampton adlı bir kasabada geçen film, kadınların başına gelen esrarengiz olayları anlatıyor.

Tivibu Film Klasörü haziran ayında dolu

Platform, sinemaseverlerden tam not alan en yeni filmleri izleyicilerle buluşturuyor. Film Klasöründe bu ay, 2024 yapımı başrolde Eric Bana’nın yer aldığı ‘Force Of Nature: The Dry 2’ dikkat çekiyor. Filmde, doğada bir inzivaya katılan 5 kadından ancak dördünün geri dönmesi üzerine kayıp beşinci kişinin federal ajanlar tarafından aranması anlatılıyor.

Film Klasörünün bir başka öne çıkan filmi “C’mon C’mon” ise bir süreliğine yeğenine bakmak zorunda olan bir adamın hayatına odaklanıyor. Filmin başrollerini Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann ve Woody Norman paylaşıyor.

Tivibu Film Klasöründe haziran ayında dikkat çeken yapımlardan biri olan ‘Stillwater’ işlemediği bir cinayetten dolayı tutuklanan kızını kurtarmaya çalışan bir babanın hikâyesini konu ediyor. Oyuncu kadrosunda Matt Damon, Camille Cottin ve Abigail Breslin’in aralarında bulunduğu filmin yönetmenliğini Tom McCarthy üstleniyor.

‘Smile’, haziran ayında dikkate değer başka bir yapım olarak Tivibu Film Klasöründe yer alıyor. Film, Dr. Rose Cotter’in tuhaf ve travmatik bir hastanın hikâyesine tanık olmasını anlatıyor. 2022 yapımı olan gerilim, korku türündeki filmin yönetmen ve senarist koltuğunda Parker Finn oturuyor.

Klasöre haziran ayında eklenen diğer filmler ise, ‘Ford v Ferrari’, ‘Little Women’, ‘Gunpowder Milkshake’, ‘Epic Tails’ ve ‘Rock Dog 2: Rock Around The Park’ olarak sıralanıyor.

Roma İmparatoriçesinin hayatı Tivibu Dizi Klasörü’nde

Dizi tutkunlarından tam not alan yapımları izleyicilerle buluşturan platform, ‘Domina’yı haziran ayında Dizi Klasörü’nde seyircilerinin beğenisine sunuyor. İki sezon olan dizi, Livia Drusilla’nın hayatına odaklanıyor. Dizi, Livia’nın babasının öldürülmesinden sonra Roma’nın en güçlü ve etkili imparatoriçesi olmasını ele alıyor.