İstanbul’da 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem kentin birçok noktasında yoğun şekilde hissedilirken, Çekmeköy’de bulunan Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hayvanlarda da etkisini gösterdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kulübenin içinde bulunan 2 geyiğin depremi hissettikten sonra koşarak dışarı çıktığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise küçük çocuğun ata bindiği sırada, atın huzursuzlanıp bir anda şaha kalktığı ve kısa bir süre koştuğu yer alıyor.

"Hayvanların değişik sesler çıkardığını fark ettik"

Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi Yöneticisi Özlem Ünsal, "Deprem günü burada 23 Nisan etkinliklerimiz vardı. Deprem anında geyiğimiz aniden yuvasından fırlayıp kendi barınağının içinde değişik hareketler yapmaya başladı. Bir sağa, bir sola koşmaya başladı. Onun durumu biz de çok şaşırttı açıkçası. Hepimizin bildiği hayvanların kendilerine özgü algıları vardır. Biz deprem öncesi, yaklaşık 40 ila 60 saniye öncesinde hayvanların değişik sesler çıkarttığını fark ettik. Örneğin ineğimiz bağırmaya, aslanlarımız kükremeye başladı. Diğer hayvanlarımız da yapmadığı hareketleri o gün yapmaya başladı. Akabinde 40 ila 60 saniye sonrasında da alt taraftan zaten deprem vurdu. Aynı zamanda devam eden artçılarla birlikte yükselen artçılarda da hayvanların tepkisini daha belirgin hissettik" dedi.

"Geyiklerimizin kaçıştığını gördük"

Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu ise, "Önceki senelerdeki depremlerde, ayılarımızın özellikle sadece baş kısımlarının o zaman görmüştük oynadığını, bütün gövdeleri sabit bir şekilde, gökyüzüne odaklanmış bir şekilde baktıklarını görmüştük. Yine bu depremde de geyiklerimizin kaçışma anlarına şahit olduk. Güvenlik kamerasından yansıyan görüntülerde bir çocuğumuz seyisiyle beraber at biniyordu. Bu esnada atın yer çekiminden ve yer titremesinden dolayı atın bir anda şaha kalktığını gördük, buna şahit olduk. Tam o anda herhangi bir tehlikeye yol açmamak adına, seyisimiz çok duyarlı ve güvenli bir biçimde atı dizginledi, çocuğumuzu adeta kolunun altına aldı. Sadece geyiklerimiz ve atlarımız değil, sırtlanımızın da çok sesli bir şekilde bağırdığına şahit olduk. Normalde ineğimiz ve lamalarımız burada kendi halinde gezinir. Onların dahi değişik değişik sesler çıkardığını gördük" ifadelerini kullandı.

"Burada 600 çeşit canlıya ev sahipliği yapıyoruz" diyen Memişoğlu, "Bu canlılarımızın da burada her anını gözlemliyoruz. Hayvanların algıları ve hisleri o kadar açık ki kedilerin dahi depremden bir 30 saniye öncesini görebildiğini biliyoruz. Çok şükür İstanbul’umuzda can ve mal kaybı yaşanmadı. Bizler Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi ailesi olarak deprem paniği yaşayanlara ’geçmiş olsun’ dileklerini iletiyoruz" diye konuştu.