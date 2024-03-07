Böyle durumlarda mümkün oldukça sıcak havalarda yolculuk yapmaktan kaçınmak gerekir ki bu özellikle taşıt zafiyeti olan kişiler için geçerlidir. Eğer en büyük zevkiniz araba kullanmak veya taşıt gezintisi ise bu durumu önlemeye çalışmak en doğrusu olacaktır. Bunun dışında araba tutmasına iyi gelecek ilaçlardan da alıp yolculuktan yarım saat önce kullanabilirsiniz.

Araba Tutmasına İyi Gelebilecek Yöntemler

Mümkün oldukça tekerlik üzerine dek gelen alanlara oturmamaya çalışın. Az sallanan ve arka koltuğun orta kısmına oturmayı tercih edin. Arabanın bir iki camını hafif olacak şekilde açın ve içeriye temiz hava girmesini sağlayın Başınızı yolculuk boyunca az hareket ettirin veya burada bir baş desteğinden yardım alın. Başın sürekli hareket halinde olması araba tutmanızı arttırabilir Yolculuk öncesi az miktarda bile olsa alkol kullanmayın ve fazla yağlı gıdalar ile beslenmekten kaçının Gözlerinizi yoracak uğraşlardan kaçının ve sürekli etrafı seyretme çabasında bulunmayın. Ayrıca kitap ve dergi gibi gözleri yoracak eylemlerden kaçının Kesinlikle yolculuğa çıkmadan önce ağır kokular sürmekten uzak durun Yolculuk öncesi tuzlu kraker tüketebilir ve yolculuk boyunca yiyebilirsiniz Naneli şekerlerden yiyebilirsiniz. Bu sizi ferahlatacaktır ve bulantı yaşamanızı bir müddet engelleyecektir.