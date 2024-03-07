Çanakkale İl Özel İdaresi 2024 yılı asfalt sezonu açılışı Vali İlhami Aktaş’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Merkez Yağcılar Grup Yolunda gerçekleşen açılış programına Vali İlhami Aktaş, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, İl Genel Meclisi Üyesi Şener Akçay, Yol ve Ulaşım Müdürü Erhan Türker ve Yol Ulaşım Müdürlüğü teknik ekipleri katıldı.

Merkez Yağcılar Grup yolunda asfalt yapılacak yollarda incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, devam eden yama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yol çalışmalarına devam eden İl Özel idare ekiplerine teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, çalışmalarında başarılar diledi.

Vatandaşların yaşam standartlarını arttırmak için Çanakkale İl Özel İdaresi olarak çalışmalara devam edileceğini belirten Vali İlhami Aktaş, “2024 yılı asfalt Sezonunun kazasız belasız bir sezon olmasını temenni ediyor, yol çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.