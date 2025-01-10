'Araç satıcısı sattığı araçtan mesul müdür?’ sorusu üzerine birçok farklı görüş ortaya çıkıyor; bazıları "mesul değildir" derken, diğerleri ise "satıcı, sattığı araçtan sorumludur" diyor. Peki, noter devrinden sonra araçtan kim sorumlu? İşte araç satışında bilinmesi gereken önemli detaylar...

Alıcı, aracı alırken ekspertiz yaptırmıştı ancak iki ay sonra motorunda ciddi bir arıza meydana geldi.

Yeni sahibi, satıcıya ayıplı mal sattığı iddiasıyla 126 bin liralık icra tebligatı gönderdi. Ancak noter devri sırasında düzenlenen belgenin ortaya çıkmasıyla durum farklı bir hal aldı. O belgede, "ekspertiz yapılmadı" yazdığı görülüyordu.

Birçok araç sahibi bu durumu şöyle biliyor; ‘satış yapıldıktan sonra sattığım arabanın başına bir şey gelirse o beni ilgilendirmez. Çünkü satmışım, sağlam diye de karşı taraf almış’ ancak detaylarda öyle denmiyor. Öyle bir detay var ki son derece önemli.

Olayı somut örnekle gösterecek olursak noterde karşımızda bir araç satış sözleşmesi var. Alıcıyla satıcı bakın nasıl bir not düşmüş; “taraflar ekspertiz raporunun bulunmadığını satışın yapılmasını ve bu nedenle noteri sorumlu tutamayacaklarını belirtir” yani bu araç satılmış alıcıyla satıcı noterde ekspertiz raporu olmadığını da bu cümlelerle net şekilde ifade etmiş.

NOTERDEKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bakırköy 24.Noteri Başkatibi Ahmet Onat konu ile ilgili ATV Haber’e yaptığı açıklamasında “8 yaş üstü ve 160 bin kilometrenin üzerinde ise expertiz raporu ibrazı zorunluluğu yok. Ekspertiz raporumuz yoktur diye bir beyanları varsa bunu sözleşmeye ekspertiz raporunu beyan etmedik. Aracın kilometresi şudur diye beyanlarını alarak bunu sözleşmeye işliyoruz” dedi.

“EKSPER BEYANI YOKSA SORUMLUDUR”

İleri Sürüş Teknikleri uzmanı Serkan Cabus da bu durumla ilgili eğer bir ekspertiz beyanı yapmadıysa satıcının sorumlu olduğunu belirterek “Bu araçla ilgili geçmiş olan tamir masraflarını tamirle ilgili kaza geçmişini aracı sattığı kişiye bilgilendirmek zorundadır” şeklinde konuştu.

“EKSPER RAPORU VARSA HEM SATICI HEM DE EKSPER SORUMLU”

Avukat Nur Nihal Taylan da açıklamasında “Eksper incelemesinde incelenip de raporda yer almayan bazı kusurlar varsa araçta bu kusurlardan da noter satışından sonra da hem satıcı hem de eksper sorumlu olacaktır. Alıcı ayıbı görür görmez araçtaki derhal satıcıya veya ekspere bildirmesi gerekiyor” dedi.

Araç devri sırasında ekspertiz raporu mutlaka beyan edilmeli. Ekspertize göre güvenerek araç aldığından dolayı aradan da 2 ay bir zaman geçtiğinden dolayı burada sorumlu olan kişi ekspertiz firması olur.