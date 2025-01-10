Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2009'dan bu yana belirgin bir düşüş görülen doğurganlık oranı ve nüfus yenileme seviyesinin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla bir eylem planı hazırlanacağını duyurdu.

Cevdet Yılmaz, 2025’in Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, önümüzdeki dönemde güçlü bir aile yapısı ve nüfus artışı için kararlı adımlar atılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, doğurganlık hızındaki düşüş, nüfus yapısındaki değişim, aile ve evlenme kurumundaki dönüşümlerin nedenlerini, ihtiyaçlarını ve bu alanlara yönelik politika önerilerini belirleyeceklerini belirterek, Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu’nun bir Ulusal Eylem Planı hazırlayacağını açıkladı.

Yeni dönemde atılacak adımlar arasında yeni evlilere yönelik sosyal konut projeleri ve maddi destekler de yer alıyor.

Gençlere aile kurmalarını teşvik etmek amacıyla maddi destek, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alacaklar için sosyal konut projeleri uygulanacak.

Kadınların ev iş hayatlarını sürdürebilmeleri için yeni çalışma modelleri ortaya koyulacak.

Esnek, uzaktan çalışma gibi alternatifler ele alınacak. Doğum izinlerinin artırılması, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesi gibi konular değerlendirilecek.

Ebeveynlere destek için ücretsiz ya da düşük ücretli kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.