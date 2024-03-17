Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şimdiye kadar araç sahiplerine rekor düzeyde ceza kesildiğini bildirdi.

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) sistemi aracılığıyla tespit edilen egzoz muayenesi yaptırmayan araçlara idari yaptırım uygulanıyor ve trafik akışı aksatılmadan denetimler gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "EGEDES ile trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları trafikte tespit ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık." dedi ve "Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için EGEDES'i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz." şeklinde devam etti.