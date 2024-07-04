Milyonlarca araç sahibi için büyük önem taşıyan 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Bu yılın ikinci taksiti için ödemeler, 1 Temmuz itibariyle alınmaya başlandı.

Araç sahipleri, ödemelerini çeşitli yöntemlerle gerçekleştirebilirler. e-Devlet sistemi üzerinden ödemeler yapılabiliyor. Bu sistemde, "motorlu taşıtlar vergisi sorgulama" hizmetine giriş yaparak bilgileri doldurduktan sonra ödeme butonunu kullanarak ödeme işlemini tamamlayabilirler.

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ve bankaların web siteleri aracılığıyla da ödemeler yapılabilir. Ödemeler, dijital vergi dairesi, PTT şubeleri ve banka siteleri üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir.

Vergi dairelerine, bankalara ve PTT şubelerine doğrudan giderek de ödeme yapılabilir. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemesinin son günü 31 Temmuz olup, bu tarihe kadar ödemesini yapmayan mükelleflere gecikme faizi uygulanacaktır.