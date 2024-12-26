Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ikinci el araç satışında sıfır kilometre araçların hızla ikinci el pazarına girmesini engellemek amacıyla uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasının süresi uzatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI SÜREYİ DAHA DA UZATABİLİR

Başlangıçta 1 Temmuz 2023’te sona ermesi planlanan uygulama, üç kez uzatılarak 1 Ocak 2024, 1 Temmuz 2024 ve 1 Ocak 2025 tarihlerine kadar devam etmişti. Yeni düzenleme ile bu süre, 1 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, bu süreyi 6 aya kadar daha uzatma yetkisine sahip.

BU KURALA UYAN ARAÇLAR SATILAMAYACAK

Yeni düzenleme ile sıfır kilometre araçların tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometreyi doldurmadan ikinci el pazarına girmesi engellenmiş oluyor. Ayrıca, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından belirlenen tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde satışa sunulması da yasaklanmış durumda.

Bu düzenlemenin temel amacı, sıfır kilometre araçların spekülatif fiyatlarla ikinci el pazarına girmesini önlemek ve aşırı fiyat artışlarını denetim altına almak. Kısıtlamaların, tüketicilerin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

KISA DÖNEM SİGORTANIN ÖNÜ AÇILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer düzenlemeyle araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta için kapı açıldı. Kararda, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir" ifadesi yer aldı.