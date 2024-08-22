Son dönemde otomobil fiyatları kadar, araç sahiplerinin belini büken bir diğer önemli konu da yüksek vergiler oldu. Özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranları, otomobil fiyatlarının katlanarak artmasına neden oluyor. Vatandaşlar, otomobil fiyatlarının sadece araç maliyetinden değil, yüksek vergi yükünden dolayı erişilmez hale geldiğini belirtiyorlar.

Birçok kişi, "Otomobil değil, vergi pahalı" diyerek, araç fiyatlarını doğrudan etkileyen vergi düzenlemelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor. İkinci el piyasasında dahi fiyatların aşırı yükselmesi, bu vergilerin ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Araç sahipleri ve satın almayı düşünenler, devletin vergi politikalarını daha makul seviyelere çekmesini talep ediyor.

Uzmanlar, yüksek vergilerin yalnızca tüketiciye değil, otomotiv sektörüne de zarar verdiği görüşünde. Vergi oranlarının gözden geçirilmesi ve alım gücünü dengeleyecek yeni politikaların devreye sokulması gerektiği belirtiliyor. Aksi takdirde otomobil sektörü durma noktasına gelebilir.