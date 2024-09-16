İstanbul Fatih’te aracıyla kaldırımdan giden şahsa toplam 2 bin 70 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul’un Fatih ilçesi Yusufpaşa Yokuşu Caddesi üzerinde 14.09.2024 tarihinde bir sürücü aracıyla kaldırıma çıkarak ilerledi. Yayaların güvenliği tehlikeye atan sürücü hakkında polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.B. isimli şahıs yakalandı. Şahsa “Trafik işaret ve levhalara uymamak” , maddesinden 690 TL, “Trafik güvenliği ile ilgili yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak” maddesinden 690 TL, Saygısızca araç kullanmaktan maddesinden 690 TL olmak üzere toplamda 2 bin 70 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.