İznik Belediyesi tarafından düzenlenen Ekinoks 2024 Fotoğrafçılar Maratonu, 20-21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

İznik’te yılda iki kez gerçekleşen ekinoks görsel şöleni ile ilçenin binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleri gerçekleştirilecek fotoğrafçılar maratonu ile profesyonel karelere yansıyacak. İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla düzenlenen etkinlik Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliğiyle gerçekleşecek. 20-21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan İznik Belediyesi Ekinoks 2024 Fotoğrafçılar Maratonu yarışma şartnamesi tfsfonayliyarismalar.org adresi ile İznik Belediyesi resmi web sitesi duyurular kısmında ilan edildi.

İznik Belediyesi Ekinoks 2024 Fotoğrafçılar Maratonu çerçevesinde yarışma şartlarını taşıyarak katılanlar arasından jürinin yapacağı seçim ile toplamda 100 bin lira ödül dağıtılacak. Bu çerçevesinde birinciye 25 bin lira ve TFSF Altın Madalya, ikinciye 20 bin lira ve TFSF Gümüş Madalya, üçüncüye 15 bin lira ve TFSF Bronz Madalya verilecek. 5 bin lira tutarında iki mansiyon ödülü ile sergilemeye seçilecek 30 fotoğrafa da bin lira hediye verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “İlçemizin binlerce yıllık muhteşem tarihi ve eşsiz doğal güzellikleri arasında bu değerlerin tanıtımına da katkı sağlayacak bir organizasyonun startını verdik. Ülkemiz genelindeki tüm fotoğrafçıları İznik Belediyesi Ekinoks 2024 Fotoğrafçılar Maratonu’na davet ediyoruz. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.