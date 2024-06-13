Bilecik’te üretim yapan Safi Çimento Fabrikası’nın maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu toz işine Vali Şefik Aygöl el attı. Vali yolun fabrika tarafından yapılacağı söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İHA’nın gündeme taşıdığı "Safi Çimento Fabrikası’nın tescilli ’Çukurören Biberi’nin hasadını düşürdüğü iddiası" adlı haber sonra Bilecik Valisi Şefik Aygöl hemen harekete geçti Aygöl, İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Köy Muhtarı Muhittin Dündar ile Safi Çimento Fabrikası yetkileri ile bir araya geldi. Çukurören köyünde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Aygöl, çevredeki fabrikalardan dolayı köy yolunun tozlanması konusunda yolun yeniden yapılmasını ve çeşitli konuların çözülmesi konusunda gerekli talimatları verdi.

Mevcut yolun, fabrika tarafından bütçesi karşılanarak İl Özel İdaresi gözetiminde gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.