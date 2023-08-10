Bir akaryakıt istasyonunun çıkışına park eden bir sürücü, aracının içinde derin bir uykuya daldı ve uzun süre uyandırılamayınca durum polis müdahalesini gerektirdi. Olay, sabaha karşı meydana geldi.

Otomobil sahibi olan H.Y., akaryakıt istasyonunun çıkışına park ederek aracında dinlenmeye karar verdi. Fakat uyku hali öyle derinleşti ki, akaryakıt almaya gelen tırlar bile geri manevra yaparak geçmekte zorlandı. İstasyon çalışanları sürücüyü çeşitli çabalara rağmen uyandıramayınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri de sürücüyü uyandırmak için uzun uğraşlar verdi. Aracın içini sallama, bağırma gibi yöntemlerle yapılan denemeler sonuç vermedi. Sonunda, yaklaşık 3 saat süren çabaların ardından H.Y. uyanabildi. Şaşkın bir şekilde etrafına bakındıktan sonra araçtan indi.

Polis memuru, aracı uyandırıldığı noktadan çekip akaryakıt istasyonunun iç kısmına park etti. Ancak olayın akıbeti burada bitmedi. Sürücü H.Y.'ye, Kabahatler Kanunu uyarınca çevreyi rahatsız etmek ve trafiği tehlikeye düşürmek nedeniyle 436 TL para cezası kesildi.

Yapılan kontroller sonucunda sürücünün alkollü olmadığı belirlendi. Sürücünün derin uykusu ise trafiği etkileyen ilginç bir olay olarak hafızalarda kaldı.