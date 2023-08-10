Geçimlerini pazarcılık yaparak sağlayan Kaya ailesi her hafta olduğu gibi o Salı günü de Pazar’ın yolunu tutmuştu. Serik ilçesinde kurulan pazara giderek tezgah açan Kaya ailesinin oğlu, Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olan 11 yaşındaki Hasan Basri Kaya da annesi Melek ve ağabeyi Kadir ile birlikte evde yalnız kalmamak için Kadriye Pazarı`na gitti.

Pazar tezgahından çıkıp çikolata almak için market yolunu tutan çocuk, köpeğin saldırısından kaçamadı. Arabanın kenarında yatan 3 köpekten biri Hasan Basri Kaya’ya saldırdı. Baldırından et koparak yerde acı içerisinde yattı. Ardından o acı ile anne ve babasının yanına giden Hasan Basri kaya, komşularının aracıyla Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede gerekli tetkikler yapıldı ve aşı vuruldu. Ardından ise bacağına dikiş atıldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra eve giden Kaya olay anını ise anlattı. Köpek saldırısına uğrayan Hasan Basri Kaya “Birlikte öğle yemeği yedikten sonra annemden ve ağabeyimden izin alarak çikolata almak için markete gittim. Pazardan markete doğru giderken park halindeki otomobilin altında 3 tane köpeğin yattığını gördüm. Ama bir şey yapmayacaklarını düşünerek yoluma devam ettim. Tam yanlarına geldiğimde köpeklerden bir tanesi bana saldırdı ve baldırımdan ısırarak et kopardı. Acı ile kaçıp annemlerin yanına geldim. Buradan hastaneye gittik ve tedavim yapıldı. Bana yardım eden hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde ifade etti.

Hayvanları Çok Seviyorum

Hayvanları sevdiğini belirten Kaya, “Ben hayvanları seven birisiyim. Bir kedi köpek görsem su mama veririm. Ama köpek ısırdığında ve hastanede iğne vurulurken büyük acı çektim. Ben eğer bu köpeğin sahibi varsa ona, yoksa bu köpeklerin sokaklarda başıboş dolaşmasına izin veren yetkililere hakkımı helal etmiyorum.” dedi.

Hasan Basri Kaya’nın annesi de oğluna köpek saldırılmasından dolayı hüzünlü bir şekilde açıklamalarda bulundu. Anne Kaya “Dün çocuklarımla birlikte pazara gittik. Birlikte yemek yedik. Yemeğin ardından ben ortalığı toplarken çocuğum markete gitti. Markete giderken saldırıya uğramış. Geldiğinde kanlar içerisindeydi. Baldırından bir çay tabağı büyüklüğünde kepçe girecek derinlikte et kopmuştu. Çocuğumu kanlar içerisinde baldırından kopan eti sallanır şekilde görünce çıldırma derecesine geldim. Aklımı kaybettiğimi sandım. Ben bu başıboş köpekleri sokağa bırakanlara, aşısını yaptırmadan çıkaranlara, onları sevenlere hakkımı helal etmiyorum. Eğer köpeği seviyorlarsa evinde bahçesinde sevsin, aşısını yaptırsın, yoksa sevmesin. Belediyeye, zabıtaya, bu olaya vesile olan kimseye hakkımı helal etmiyorum. Dün ben evlat acısını en ağır şekilde yaşadım. Çocuğum korkmasın daha kötü olmasın diye bağıramadım, elimi kolumu dudağımı ısırdım durdum. Rabbim böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Biz böyle bir acıyı yaşadık. Yetkililerden daha sıkı önlemler almalarını ve başkalarının bu acıları yaşamamasını istiyorum” şeklinde ifade etti.