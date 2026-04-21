Kaza saat 16.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Tandoğan caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Cahit K.(21) yönetimindeki 16 BMV 527 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sokağa aniden dönüş yapan Fehmi Ö.(23) yönetimindeki 16 LNY 26 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenerek kaldırıma çarptı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.