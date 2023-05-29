Kocaeli’de dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri ile yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.