Sahte e-imzalar, diplomalar ve şimdi de ehliyetler... Türkiye gündemini sarsan son skandal, internet üzerinden yayılan sahte ehliyet dolandırıcılığı oldu. Yetkililer sınavsız ehliyetin mümkün olmadığını her fırsatta vurgulasa da, dolandırıcılar sosyal medyada ve çeşitli platformlarda ehliyet pazarlığı yapmayı sürdürüyor.

“SINAV YOK, 12 GÜNDE TESLİM”

NTV’nin haberine göre; dolandırıcılar, gerçek sürücü kurslarının adlarını ve reklamlarını taklit ederek sahte ilanlar yayınlıyor. Bu ilanlarda, "Sınavsız, okuma yazması olmayan, bir türlü sınavları geçemeyen herkes için şartsız koşulsuz ehliyet almak isteyen mesaj atsın." ifadeleri yer aldı.

Ehliyetlerin 12 gün içinde teslim edileceği vaadinde bulunuluyor.

SAHTE EHLİYET FİYATLARI HAYRET ETTİRİYOR

E-Devlet onaylı olduğu söylenen sahte ehliyetler için 20 bin lirayla 80 bin lira arasında ücret talep ediliyor. Sınavsız ehliyet almak isteyenlerin yerine başkalarının sınava sokulduğu iddia edildi.

Dolandırıcılar sözde sınavsız ehliyet sahibi yaptıkları kişileri de sosyal medyadan paylaşıp güven kazanmaya çalışıyor.