Fenerbahçe, genç futbolcu Arda Güler’in 20 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerin, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Madrid’in ayrıca azami 10 milyon Euro bonus ve sonra satıştan yüzde 20 pay vereceği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) genç futbolcu Arda Güler’in İspanyol ekibi Real Madrid’e transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler’in İspanyol Kulübü Real Madrid’e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20 milyon Euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid tarafından, kulübümüze azami 10 milyon Euro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid’in elde edeceği transfer bedelinin yüzde 20’si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."