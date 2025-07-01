Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte İnegöl’de kültür ve sanat etkinlikleri salonlardan açık alanlara taşınmaya başladı. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Pazartesi akşamı heykel önünde verdiği konserle ilçe halkıyla bir araya geldi. İnegöllüler, koronun sergilediği eşsiz performansla hafızalarda yer edecek bir akşam geçirdi.

Şef Diler Yalaza yönetimindeki İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 21.00’da heykel önünde kurulan sahnede birbirinden güzel Türk sanat müziği eserlerini seslendirildi. Koro ve solo şeklinde geçmişten günümüze uzanan seçkin eserlerle izleyicilere adeta müzik ziyafeti sunuldu. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar ve konseri dinlemeye gelen vatandaşlar, meydanı doldurarak eserlere zaman zaman eşlik edip koronun performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Müzikseverlerin büyük coşkuyla takip ettiği etkinlik sonunda, İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu alkışlarla kutlandı.