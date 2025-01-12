Galatasaray'ın eski futbolcularından ve Futbol A Takımı'nda scout uzmanı olarak görev yapan "Küçük Metin" lakaplı Metin Çekiçler, 63 yaşında vefat etti. Çekiçler'in kaybı, futbol camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Metin Çekiçler'in keşfettiği isimlerden biri olan Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden duygu dolu bir paylaşım yaptı. Turan, “Canım hocam benim, güzel kalpli hocam, mekanın cennet olsun. Seni çok özleyeceğim. Başımız sağ olsun. Gizli kahraman. Allah rahmet eylesin,” ifadelerini kullandı.

Metin Çekiçler'in cenaze namazı, Kuzguncuk Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Törene Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, teknik direktörler Fatih Terim ve Bülent Korkmaz, Arda Turan, eski futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanları ve spor camiasından pek çok kişi katıldı.

Galatasaray Kulübü de resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımladı:

“Kulübümüzün eski futbolcularından, 9039 sicil numaralı Divan üyesi, Galatasaray Futbol A Takımımızda Scout Uzmanı olarak görev yapan Metin Çekiçler’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, Türk futboluna ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

Türk futboluna katkılarıyla tanınan Çekiçler, arkasında pek çok yetenek ve anı bırakarak son yolculuğuna uğurlandı.