Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Rasim Arı, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Hacıosmanoğlu ile uzun yıllara dayalı güçlü bir dostlukları olduğunu belirten Arı, kendisinin Türk sporuna önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı. Arı, Hacıosmanoğlu’nu en kısa sürede Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’de konuk etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

Her ikisininde eşleri de Trabzon’un Of ilçesinden olan ve birçok ortak noktaları bulunan başkanlar daha sonra baş başa bir süre sohbet etti.

Hacıosmanoğlu’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Arı’ya teşekkür etti.