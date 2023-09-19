Bursa’da arıza yapan emniyet şeridindeki tıra arkadan gelen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır yolcu otobüsüne vurarak durabildi. Kaza sonucunda 2 tır şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Samanlı Mevkiinde meydana geldi. Neşri A. idaresindeki 16 RS plakalı tır seyir halindeyken arıza yaptı. Arıza nedeniyle aracını emniyet şeridine çeken Neşri A. burada sorunu gidermek için uğraştı. Bu esnada aynı istikamette ilerleyen Resul Ç. (29) kontrolündeki tır, park halindeki tıra çarparak savruldu. Savrulan araç yolcu otobüsüne vurarak durabildi. Feci kazada Resul Ç.ağır yaralı şekilde kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Neşri A. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcular kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.