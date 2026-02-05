Karayolları Genel Müdürlüğü kapsamındaki köprü ve otoyolların özelleştirileceğine yönelik iddialar tekrar ortaya atılmaya başlandı. Eylül ayında da benzer haberler ortaya atılmış ve yetkili kaynaklar tarafından yalanlanmıştı.

NTV'de yer alan habere göre; dış basın kaynaklı çıkan iddialar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle beraber en az 9 paralı yolun özelleştirileceği iddia edildi.

2012 YILINDA İHALE VE İPTAL

2012'de köprü ve otoyolların özelleştirmesinin gündeme geldiği, 5.7 milyar dolarlık teklif sunulsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem 7 milyar doların altındaki satışın "vatana ihanet" olacağını söylemesi üzerine ihalenin iptal olduğu belirtildi.

"RUTİN BİR DURUM" VURGUSU

Aktarılan bilgilere göre kaynakların, dış basında çıkan haberlerin aslında rutin bir durum olduğu, aynı iddiaların geçtiğimiz Eylül ayında da ortaya atıldığını, Özelleştirme İdaresi'nin zaman zaman periyodik olarak danışmanlık hizmeti aldığını, köprü ve otoyolların özelleştirme konusunun uzun yıllardır programda olduğunu belirttiği kaydedildi.

BLOOMBERG'DEN YENİ ÖZELLEŞTİRME İDDİASI

Bloomberg Haber Ajansı’nın iddiasına göre, İstanbul’daki iki köprü ve bazı otoyolların özelleştirilmesi sürecinde danışmanlık yapmak üzere Ernst & Young görevlendirildi. Haberde, Ernst & Young’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün işletme haklarının satışında hükümete danışmanlık yapacağı öne sürüldü. Ayrıca Bloomberg’in kaynaklarına göre, Türkiye’nin satış sürecinde teknik danışmanlık için Kanada merkezli BTY Group’u da görevlendirdiği ifade edildi.