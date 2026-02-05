C Grubu’nun 3. haftasında Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Serkan Özbalta’nın çalıştırdığı 1. Lig takımı Erzurumspor FK, hakem Ömer Faruk Turtay’ın düdük çaldığı müsabakada Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk ettiği rakibi Erzurumspor FK'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçtan Önemli Dakikalar

1' Maç başladı.

40' Kaleci Erkan'ın gönderdiği uzun topun ardından kaleci Mert Günok açıldı ve topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top takım arkadaşı Kamil Efe'ye çarptı. Topu önünde bulan Mustafa ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi.

40’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Erzurumspor FK (Mustafa)

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-1 Erzurumspor FK

46' İkinci yarı başladı.

52' Sağ kanattan ceza sahasına giren Nene soluna pasını aktardı. Kale sahası ön çizgisi yakınında Asensio gelişine vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

52’ Gol… Fenerbahçe 1-1 Erzurumspor FK (Asensio)

70' Fenerbahçe'de sol kanattan rakibini geçen Kerem içe kat etti ve Talisca'ya doğru ceza sahası içi sol çapraza ara pasını attı. Talisca topun dibine girerek çok şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.

70’ Gol… Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor FK (Talisca)

78' Anderson Talisca penaltı noktasından topu sağ köşeye çok sert vuruyor ve farkı ikiye çıkarıyor.

78’ Gol… Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor FK (Talisca) (P)