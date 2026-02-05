Müsabaka da Karacabey Belediyespor, devre arası transferi Abdullah Uysal’ın cezalı olmasına rağmen sahaya sürdü. Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/f maddesi uyarınca, cezalı bir oyuncunun müsabakada 1 dakika bile süre alması, o takımın otomatik olarak 3-0 hükmen mağlup sayılmasına neden olur.

Karacabey’in yeni transferi Abdullah Uysal, eski takımı Polatlı 1926 Spor formasıyla 10 Ocak 2026’da çıktığı son maçta kırmızı kart görmüştü. Talimatlar gereği bu ceza oyuncunun şahsına aittir ve transfer olsa bile yeni takımındaki ilk resmi maçta çekilmesi gerekir. Karacabey teknik heyeti bu detayı gözden kaçırınca, oyuncu Erzincanspor maçında sahaya çıktı ve kural ihlali gerçekleşti.

Puan Durumu Nasıl Değişti?

Bu karar, 12. sırada yer alan Anagold 24Erzincanspor için adeta bir dönüm noktası oldu. Maç öncesi 26 puanı bulunan Erzincan ekibi, 3-0’lık hükmen galibiyet tesciliyle puanını 29’a yükseltti.

Karacabey Belediyespor ise, bu maçta 1 puan kaybetmekle kalmadı, PFDK’nın ayrıca -3 puan silme cezası vermesiyle ligin alt sıralarına geriledi.

Kimler Ceza Aldı?

PFDK’nın 05.02.2026 tarihli kararına göre sadece kulüp değil, teknik heyet ve oyuncu da yaptırımla karşılaştı:

Kulüp: 3-0 hükmen mağlubiyet ve puan silme tehlikesi.

Abdullah Uysal: Mevcut cezasına ek olarak cezaya uymamaktan dolayı uzun süreli men cezası.

Ercümend Hülakü Coşkundere: Karacabey teknik direktörü, cezalı oyuncuyu oynatmaya iştirakten “tedbirli” olarak disipline sevk edildi.